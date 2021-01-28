Девушку привлекут к административной ответственности за курение на борту самолета. Летящего из Москвы в Саратов, сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД.

Вчера в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту «Гагарин» обратился представитель авиакомпании, который попросил сотрудников встретить прибывающий в Саратов рейс из Москвы. По его словам. На борту самолета пассажир нарушил правила поведения.

На посадке полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая закурила в самолете.

На нее составлен административный протокол.