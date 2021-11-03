Авария с участием пассажирского транспорта произошла в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, вечером 2 ноября на перекрестке улиц 30 лет Победы и Степная не поделили дорогу ПАЗ и легковой автомобиль.

— Там непонятно даже, кто и виноват был. Водитель легкового автомобиля, пытался успеть на свой зелёный, который заканчивался, а водитель ПАЗа не убедился в безопасности поворота. Хотя, на мой взгляд, было очевидно, что не успеет повернуть, скорость была приличной у белого авто, — сообщает свидетель аварии в паблике «Car 64» соцсети ВКонтакте.

По предварительным данным, пострадавших во время инцидента нет.

Фото: соцсети.