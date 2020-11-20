Федеральная пассажирская компания, дочернего общество ОАО «РЖД», продлевает действие специальных скидок на индивидуальные поездки в вагонах СВ до конца апреля.

Размер скидки при выкупе двух мест в СВ одним пассажиром будет варьироваться в зависимости от даты совершения поездки. Так, при отправлении в новогодний период, с 25 декабря по 10 января, к тарифам на проезд будет применяться скидка 10 процентов, а для поездок с 11 января по 28 апреля – 30 процентов.

Получить подробную информацию об условиях проведения акции можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Акция не распространяется на проезд в скоростных поездах «Стриж» № 711/712 сообщением Санкт-Петербург–Москва–Санкт-Петербург и № 713/713 сообщением Санкт-Петербург–Самара–Санкт-Петербург, а также в вагонах класса обслуживания 1Б. Частичный возврат оформленных проездных документов не производится.

В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.