Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в проведении акции «Электричка здоровья», сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, для пассажиров поезда «Саратов — Ртищево» был проведен бесплатный медицинский осмотр. Всем желающим измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови, концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень насыщения кислородом капиллярной крови. После обследования пассажиры получили консультацию врача-терапевта.

Сотрудники транспортной полиции во время следования электропоезда раздавали пассажирам буклеты и памятки «Железная дорога — зона повышенной опасности».

По прибытию на станцию Аткарск в зале ожидания железнодорожного вокзала медики и полицейские продолжили свою работу уже с пассажирами вокзала.