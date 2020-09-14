Начиная с 19 сентября, в речном порту в Саратове изменится движение пассажирских речных судов по двум направлениям, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Теперь теплоходы до сел Сосновка и Шумейка будут отправляться на час раньше.

Из Саратова до села Сосновка теплоход отправится в 7:00 утра. До села Широкий Буерак теплоход прибудет в 9:15, до села Пудовкино – в 9:30, до села Синенькие – в 10:00, до конечного пункта – в 10:30.

В обратном направлении из села Сосновка теплоход отправится в 16:30. По пути следования теплоход вновь остановится в селе Синенькие – в 17:00, в селе Пудовкино – в 17:30, в селе Широкий Буерак – в 17:45. В Саратов теплоход прибудет в 20:30.

В сторону села Шумейка из Саратова теплоход отправится теперь в 7:30. К Энгельсу судно прибудет в 8:00, на пристань Шалово – в 8:30, на причал Дачное – в 8:45, в село Шумейка – в 9:00.

Обратно в Саратов из села Шумейка теплоход отправится в 18:00. Останавливаясь на причале Дачное в 18:15, на пристани Шалово – в 18:30, в Энгельсе – в 19:00. Наконец, в Саратове судно окажется в 19:30.