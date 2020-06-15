С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20 процентов, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Совершить поездки можно будет в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК», являющиеся дочерним предприятием ОАО «РЖД», курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года.

Скидка не распространяется на стоимость сервисных услуг.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Оформить проездные документы указанной категории граждан можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего возраст пассажира. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».