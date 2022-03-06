Весь мир молчит, пока людей на Донбассе подавляют и истребляют на протяжении 8 лет. Об этом сегодня, 6 марта, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Восемь лет в Донбассе подавляют и истребляют население. Восемь лет длятся эти страдания, и весь мир молчит. Мы знаем, что наши братья и сестры испытывают реальные страдания, более того, за свою верность церкви могут пострадать, — отметил патриарх в проповеди после окончания службы в храме Христа Спасителя.

Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по освобождению жителей Донбасса из-под гнета киевского режима.