Прокуратура провела проверку по факту нарушения прав саратовца на оказание бесплатной медпомощи в ГУЗ ГКБ №8.

Так, в больнице при плановой госпитализации пациентов принуждали оплачивать консультации уролога, что нарушало Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В адрес министра здравоохранения области Натальи Мазиной было вынесено постановление, которое рассмотрено и удовлетворено. Сейчас нарушители привлечены к ответственности, в том числе материальной. Взимаемые средства были возвращены потерпевшему.

Помимо этого, страховая компания провела экспертизу качества и наложила на ГКБ №8 санкции.