Дочь пациентки из Балакова сообщила, что уже подала жалобу на грубое отношение к ее матери в прокуратуру.

В социальных сетях появилось сообщение от родственников жительницы Балакова, которая находится на лечении в ковидном госпитале, расположенном в старом городе.

Со слов больной, которые передает ее дочь, она 2 недели находилась в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, но в сознании. Когда ее перевели в палату интенсивного наблюдения, пациентка смогла сообщить родным о крайне грубом с ней обращении младшего медперсонала.

Якобы при просьбе подать стакан воды медработник отвечал ей словами: «закройте пасть, таких как вы у нас не мало». Как утверждает пациентка, ей наносились удары ложкой при кормлении со словами «не жуй, а глотай». Удары были, как утверждает жительница Балакова, и во время инъекций.

Дочь пациентки просит откликнуться всех, кто столкнулся с таким же или стал свидетелем.

В комментариях пользователи удивились описанной ситуации, сообщив, что грубость со стороны уставшего персонала, к сожалению, может быть, но вот рукоприкладство вряд ли.

Кроме того, многие отмечают, что на фоне такой коварной болезни, как коронавирус, у некоторых часто отмечаются проблемы с психикой.