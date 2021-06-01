Сегодня утром из окна госпиталя для больных коронавирусной инфекцией на улице Аткарская в Саратове выпала пациентка, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Утром в палату к больной заглянул санитар и увидел, что 58-летняя пациентка забралась на подоконник. Он поспешил ее снять, но женщина выпала из окна третьего этажа. Реанимация пациентки успехов не принесла, женщина получила травмы, не совместимые с жизнью.

Как сообщается, она находилась в госпитале на лечении с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и сопутствующими заболеваниями. Течение болезни сопровождалось психомоторным возбуждением. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывалась в полном объеме.

По факту гибели женщины следственный комитет проводит проверку. Кроме того, внутреннюю проверку начал и минздрав.