Жители Саратовской области жалуются на быструю выписку больных из ковидных госпиталей.

Так, например, в Балашове горожанка пожаловалась в соцсетях, что у ее подруги маму буквально вытолкали из больницы с недолеченным коронавирусом.

— 12% поражения лёгких, её на 3 день выписывать хотели, она попросилась остаться, так как чувствовала себя не хорошо, на 4 день её все равно выписали, теперь она сидит дома с температурой 39, — сообщает жительница Балашова.

Сама подруга, как выяснилось, также имеет положительный тест на коронавирус. Но до сих пор находится дома без лечения, так как не знает, чем именно лечиться.

— Ей позвонили, сказали в поликлинику не приходить, сами придут домой. До сих пор не пришли. Возьмите уже под контроль, а то так и вымрем все, — сетует автор сообщения, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, в регионе больницы практически на 100% используются для лечения ковид-больных. На всех мест не хватает.

Новая инфекционная больница в Саратове сдана на минувшей неделе только на четверть.

Информация о госпитализации пациентов в новый госпиталь пока от минздрава области не поступала.