В Саратове отказывают в проведении теста на covid-19 девушке с явными признаками ОРВИ. Об сегодня сообщила сама заболевшая Евгения Терентьева корреспонденту “НС.”

— Три дня назад у меня полностью пропало обоняние, вкус, поднялась температура и я вызвала скорую. Единственное, что мне предложили — это сделать укол от температуры. Я поехала в Новобурасовскую больницу по месту прописки и жительства, где мне сделали рентген, на котором не показало воспаления легких, собственно, на этом основании, мне отказали в проведении теста на коронавирус. Так как я не являюсь контактирующей с больными ковидом, я не прилетала из другой страны или из другого очага заболевания. Тогда я позвонила в платные клиники и меня там не применяли на компьютерную томографию также отказали в тесте потому, что у меня есть признаки новой инфекции. Я обратилась повторно в поликлинику, где мне вновь сделали рентген и у меня не подтверждается воспаление легких врачи меня отправили домой, самостоятельно лечится. В больнице сказали: «Будет хуже вызывайте скорую мы не имеем права проводить вам тест.” Позвонила повторно в платные клиники мне опять же отказали. Позвонила в минздрав, где мне сказали, что не могут ответить на мой вопрос, и чтобы я звонила в росздрав. Не в одной инстанции не дали ответа, — говорит девушка.

Также Евгения рассказала, что главврач больницы пояснила почему ей было отказано в тесте. Дело в том, что врачи ссылаются на постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15. В нем прописан список тех у кого можно брать тест. К таким людям относятся те кто прибыл из-за границы, те кто контактировал с больными, те у кого есть диагноз «внебольничная пневмония», врачи контактирующие с больными новой инфекцией, те кто находятся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы. Несмотря на то, что у Евгении явные признаки заболевания, она просто не входит в список выше, и как пояснила сама заболевшая:

— Это не вина врачей и дело не в том, что ни не хотят. Они следуют инструкциям, которые им дали и нарушить их не могут.

Напомним, что в Новобурасовском районе где проживает Евгения, постоянно есть новоинфицированные.