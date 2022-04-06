Пациенты Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.А. Гордеева высоко оценивают итоги реализации проекта депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте по ремонту пищеблоков в медицинских учреждениях области. Напомним, в 2021 году проект охватил 23 больницы в Саратове и районах области, модернизация пищеблоков проводилась за счет средств субсидии на проведение ремонта и оснащение пищеблока, заложенной по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в областной бюджет.

Главный врач СГКБ №1 Евгений Ковалев напомнил, что в возглавляемое им медицинское учреждение было приобретено новое оборудование, посуда. Это позволило разнообразить меню, включив в него сдобные мучные изделия и повысить качество готовых блюд. Также в 2021 году буфеты в отделениях оснастили новой мебелью, телевизорами, кондиционерами.

«Сейчас мы видим положительные результаты проведенной работы, на еженедельных обходах отделений и по итогам проведения анкетирования пациентов находящихся на лечении в стационаре слышу много хороших отзывов о высоком качестве пищи и ее разнообразии. Благодарю за добросовестную ежедневную работу персонал пищеблока, буфетов и, конечно же, пациентов нашей больницы за ваши благодарности и замечания, они помогут нам в дальнейшей работе», – подчеркнул Ковалев.