В Саратовской области в 2021 году большого паводка не ожидается, о чем говорят прогнозы специалистов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Они были озвучены на совещании с представителями филиалов организации.

Запаса влаги в снеге пока достаточно для наполнения водохранилищ, но не слишком много. При этом филиалы организации не отменяют подготовку к самым жестким вариантам разгула стихии.

Самые потенциально опасные — водохранилище на реке Баланда, а еще Марьевское, Верхнеперекопновское, Большеузенское, Нижнекамышковское.

На совещании мелиораторов подчеркнули, что, если не наблюдать за гидротехническими сооружениями и водоемами, в случае аварий на них ущерб в регионе может составить 2,7 миллиарда рублей. Пострадают 40 населенных пунктов, в которых проживают свыше девяти тысяч жителей.

Директор Саратовского обводнительного канала Сергей Чащин обозначил, что на балансе ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» находятся 60 водохранилищ. Из них декларации подлежат 27. В этих документах обозначены самые тяжелые варианты развития событий в ходе паводка. Ежегодно на тренировках отрабатываются действия в случае их возникновения. Такую работу на практике показали после совещания специалисты энгельсского филиала на примере Мечеткинского водохранилища. По легенде тренировки, вода перестала уходить, потому что наносным мусором было забито водосбросное сооружение, что привело к резкому поднятию уровня воды в водохранилище, переливу через гребень плотины и началу образования прорана.

Аварийная бригада освободила от мусора водосбросное сооружение, закрыла мешками с песком начавшийся образовываться проран. После начала работы водосбросного сооружения уровень воды в водохранилище стал понижаться, что предотвратило дальнейший размыв плотины и увеличение прорана. С ликвидацией аварийной ситуации справились.

— В январе и феврале мы сделали снегомерную съемку на каждом из водохранилищ, составили прогноз поступления воды. Лучше, чтобы паводок был сильным, ведь последние шесть лет весной поступление воды значительно ниже средних значений. Тратится довольно много средств из областного бюджета на пополнение русел рек и прудов. Среднее наполнение водохранилищ в регионе сейчас составляет не более 40 процентов. Сбрасывают воду, когда по прогнозу предстоит большой паводок, но за последние шесть лет такого не было. Но мы готовы к любому варианту, всегда готовимся к худшему, — отметил Сергей Чащин.

Таким образом, жители Саратовской области могут не беспокоиться о капризах погоды, ведь у сотрудников ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» есть готовые решения и выходы из любой чрезвычайной ситуации на водохранилищах.