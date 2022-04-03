В Аткарске из-за половодья подтопило низководный мост, — сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин.

В результате утром 3 апреля в Аткарске спасатели открыли лодочную переправу. Уточняется, что мост был подтоплен на улице Карла Маркса.

Так как этот участок регулярно уходит под воду в половодье, спасатели заранее подготовили переправу, — рассказал в своём Телеграм-канале Бусаргин.

Подьем реки Медведица за сутки составил 1,6 м (всего на 2,1 м). Аткара поднялась на 62 см (всего 82 см).

К счастью, пока подтоплений жилых домов и дорог нет, — заявил глава областного правительства.