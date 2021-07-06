В возрасте 90-ста лет скончался выдающийся артист, талантливый мастер слова Виктор Кульченко. Информация об этом появилась на сайте администрации саратовской консерватории.

Более 25-ти лет он был артистом Омского и Саратовского театров юного зрителя и Саратовского академического театра драмы. За годы работы в театрах им были сыграны более 50 ролей.

В числе его учеников Народный артист СССР Олег Янковский, народные артисты России Евгений Миронов, Галина Тюнина, заслуженные артисты России Максим Матвеев, Владислав Дворжецкий и другие актеры, работающие ныне в России и за рубежом.

В последние годы Виктор Кульченко выступал как артист-чтец, принимая активное участие в театральных фестивалях и концертах института.