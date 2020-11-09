С 9 по 23 ноября в Саратове и трех районах области для учащихся 6-11 классов образовательных школ вводится дистанционное обучение.

Мера вынужденная, но очень необходимая в сложившейся ситуации, считает Герой Труда РФ, учитель истории саратовского Лицея математики и информатики Людмила Корнилова. Так она отреагировала на появившуюся накануне в СМИ информацию о пикетах против дистанционного обучения, которые провели некоторые родители учащихся.

— Разумеется, очное обучение для нас привычно, когда есть прямой контакт с учителем, можно сразу задать вопрос, если что-то не понятно и получить ответ, общение с одноклассниками. Несомненно, творчество и непосредственное общение ученика и учителя делают образование качественным. Но итоги первой четверти показали, что эпидемия никого не щадит: болели учителя, дети, были учащиеся, которые контактировали с больными covid-19, закрывались отдельные классы. Поэтому переход на дистанционное обучение считаю оправданной мерой. Да, дистанционное обучение – сложный процесс для учителя и ученика. Но современные цифровые площадки предоставляют хорошие возможности для альтернативной работы в условиях свирепствующего заболевания. Это меньшее из зол, потому что жизнь человека дороже всего, – отметила Корнилова.