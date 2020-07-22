Сегодня губернатор Валерий Радаев выступил с докладом о деятельности регионального Правительства в 2019 году перед депутатами областной думы. Значительное внимание было уделено вопросам развития социальной сферы, в том числе образования. Наталья Чуланова, заслуженный учитель России, учитель русского языка и литературы Лицея гуманитарных наук города Саратова дала свою оценку проделанной работе:

— Реализация национальных проектов дает нашим детям равные возможности и делает школьное и дошкольное образование доступным каждому. В этом году, как и в прошлом, по нацпроекту «Демография» строятся новые детские сады. Все они располагаются в новых развивающихся микрорайонах, куда в основном переезжают молодые семьи и где потребность в строительстве детских садов действительно оправдана и необходима.

Что же касается строительства школ в рамках национального проекта «Образование», это также обусловлено потребностью в новых школах и запросом от жителей. Например, дети из микрорайона «Авиатор» уже с 1 сентября смогут пойти в новую школу. И очень важно не столько оснащение новых школ, ведь современное оборудование и хорошо оснащенные классы всегда безусловный плюс. Для меня, как для учителя, в первую очередь, важна безопасность детей. Родители не будут волноваться, что их ребенку придется пересекать проезжую часть по дороге в школу. Также приятно наблюдать, что наша власть видит потребность в строительстве новых образовательных организаций там, где есть, например, большой износ здания или его мощности не хватает на всех детей, как в поселке Приволжский города Энгельс и поселке Дубки.

Особенно хочется отметить, что новые объекты в сфере образования — это еще и дополнительные рабочие места для нас, педагогов, — говорит Наталья Чуланова.