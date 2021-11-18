Бывший преподаватель СГЮА Михаил Горбачев обявлен в розыск.

Как ранее сообщало региональное СУ СКР, педагог юридического вуза Саратова, а именно СГЮА, за 5 лет — с 2013 года по 2018 год получил от своей студентки 181 тысячу рублей в виде взятки. Деньги были вознаграждением за хорошие оценки по предметам, причем, без их фактической сдачи.

Несмотря на скандал, уволившийся сразу же из СГЮА Горбачев был принят преподавателем в МГУ. Кстати, он является профессором и доктором политических наук.

Однако уголовное дело расследовалось и дошло до суда, заседание которого было назначено на 15 ноября 2021 года в Саратове. Но суд не состоялся.

Причиной отложения слушаний стал внезапный отъезд Горбачева за пределы территории России.

Профессор не уведомил о своем отъезде суд, который расценил действия педагога как попытку скрыться.

В связи с этим судья заочно арестовал обвиняемого.