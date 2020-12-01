Суд признал 35-летнего жителя Ершова виновным в разврате и изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Житель Ершова признан виновным в совершении преступлений против половой Мужчина был вхож в дом жительницы Кировского района Саратова, ее 13-летняя дочь доверяла ему. В марте 2020 года он дождался, пока останется с девочкой тет-а-тет и надругался над ней. В апреле и мае 2020 года ситуация повторилась.

До этого девочка молчала, но потом позвонила крестной и бабушке, рассказав обо всем.

Родственники вызвали полицию, родители написали заявление.

Следователи выяснили, что девочка не понимала что происходит и не могла сопротивляться.

Теперь злоумышленник проведет 19,5 лет в исправительной колонии строгого режима.