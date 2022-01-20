Суд признал виновным 47-летнего местного жителя, который обвинялся в восьми эпизодах преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года 47-летний злоумышленник наедине с несовершеннолетними в селе Пылковка и селе Малый Кушум Балаковского района, совершал в отношении четверых несовершеннолетних действия сексуального характера. Впоследствии, когда о случившемся стало известно родителям потерпевших, они обратились с заявлением в полицию.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.