Житель Балашова предстанет перед судом за распространение детской порнографии, сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Порнографические материалы 35-летний мужчина скачал в интернете и сохранил их у себя в облаке для дальнейшего распространения и получения прибыли. 23 мая прошлого года злоумышленник отправил ссылку на материал жителю Хабаровска, тем самым распространив его.

В ходе расследования было собранно достаточно доказательств для передачи дела в суд. Обвиняемый признал свою вину. Напомним, что наказание по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы.

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