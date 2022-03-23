Суд признал 38-летнего жителя Вольска виновным за изнасилование и убийство 5-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 1 марта прошлого года около часа ночи 38-летний мужчина пришёл к своей сожительнице, проживающей в квартире дома на улице Краснооктябрьской. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Пока женщина спала, злоумышленник совершил в отношении ее 5-летнего сына действия сексуального характера. Позднее обвиняемый для убийства ребенка, используя его беспомощное состояние, выпроводил из квартиры на улицу без одежды и обуви.

Примерно в 5:30 минут тело мальчика было обнаружено возле одного из магазинов. По словам экспертов, его смерть наступила из-за переохлаждения.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.