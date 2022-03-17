Суд признал 43-летнего мужчину виновным в совершении пяти эпизодов преступления над несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В период времени с 12 марта по 30 октября прошлого года злоумышленник, находясь на территории поселка Дергачи, совершил развратные действия сексуального характера в отношении шести девочек, не достигших 16-летнего возраста.

Ставшими случайными свидетелями местные жители сообщили о противоправных действиях злоумышленника в правоохранительные органы.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.