Удорожание упаковки для хлеба может серьёзно сказаться на цене товара.

Как рассказал генеральный директор Энгельсского хлебокомбината Владимир Лавренко, рост цен на упаковочный материал для пищевых продуктов был замечен уже в начале марта.

В итоге по этой причине начался рост цен на масло — растительное и сливочное, а также маргарин (подорожал на 50%).

Удорожание упаковки и этикеток, со слов Лавренко, составило до 5 руб. на изделие, а это существенно для конечного потребителя.

Принимать хлебобулочные изделия без упаковки торговые сети не хотят из-за требований безопасности продукции.

Дректор другого хлебозавода — «Балаковхлеб» — Татьяна Супрунец отмечает, что продавать хлеб без упаковки можно лишь в течение 24 часов (с упаковкой — от 3-5 суток и даже более). Торговать в таких условиях сетевики, с ее слов, не будут.

Производители хлеба используют пока еще старые запасы пищевой пленки, которых хватит примерно на 3 месяца.