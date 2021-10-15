Сегодня сеть пекарен «Хороший хлеб» во главе с основателем Ильей Левиным совместно с членами Общественной палаты области передали медицинским работникам ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева» 16 кг кондитерских изделий, 80 сладких пирогов, 80 мясных пирогов, 320 пирожков к чаю.

—Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Уже почти два года, как продолжается пандемия и если бы не врачи мы бы не справились. Я сам недавно переболел, и я знал, что если вдруг что-то случится, врачи всегда помогут и все будет хорошо. Низкий вам поклон, — отметил Левин.

Главный врач больницы Евгений Ковалев от лица всего коллектива выразил огромную благодарность за поддержку и то внимание, которое сегодня оказывается медицинским работникам.