Пенсии в РФ будут проиндексированы выше уровня инфляции – на 8,6%. Закон приняли на сегодняшнем заседании Государственной Думы.

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что соответствующее поручение дано президентом РФ Владимиром Путиным.

— Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись, – отметил он.

Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции — компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен.

Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.