В Ершове 77-летнего местного жителям признали виновным в убийстве.

По информации СУ СКР, в августе текущего года злоумышленник вернулся домой и застал во вдоре свою 68-летнюю жену с 57-летним соседом за распитием алкоголя. На приглашение присоединиться пенсионер отказался и прошел дом, откуда наблюдал за супругой и гостем.

Подсудимый заметил, как собутыльник начал оказывать знаки внимания его возлюбленной. Разозлившись, он забил оппонента черенком от лопаты и бадиком (металлической тростью для инвалидов).

Пострадавший дошел до дома и упал во дворе. А спустя два дня от родственников приехала его супруга и обнаружила мужа мертвым.

На допросе 77-летний ершовец признался в преступлении. Суд приговорил его 6,5 годам колонии строгого режима.