Суд признал 63-летнего жителя Лысогорского района виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчина жил со своим 41-летним сыном в поселке Раздольное. 11 июня с утра они вдвоем распивали спиртное. Ближе к обеду сын пошел в магазин за алкоголем, а отец готовил обед.

Тот вернулся не в духе, с порога начал грубить, вспыхнул конфликт. Мужчина замахнулся на старшего родственника и получил удар сковородкой. В ответ на это он выматерился и отец вонзил ему нож в шею. Когда тот упал на пол, то получил еще 11 ударов.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Тогда злоумышленник позвонил соседу и рассказал о содеянном. Тот вызвал медика.

Фельдшер осмотрела тело погибшего и сообщила обо всем в полицию.

Еще до начала следствия и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Теперь он проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима.

