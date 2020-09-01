Расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Лысогорского района подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 11 июня он распивал спиртное со своим 41-летним сыном в поселке Раздольное Лысогорского района Саратовской области. Ближе к обеду его родственник пошел в магазин за спиртным, а злоумышленник начал готовить обед.

По возвращению мужчина начал грубить отцу и даже замахнулся на него, но вреда причинять не хотел, только припугнуть. В ответ на это он получил удар сковородкой по голове.

Ссора закончилась тем, что пенсионер вонзил нож в шею сына, а когда тот упал на пол, нанес еще несколько ударов.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а пожилой мужчина позвонил соседу и все рассказал.

Тот вызвал медика.

После осмотра тела погибшего фельдшер сообщила обо всем в полицию.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.