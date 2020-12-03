Суд признал 63-летнего пугачевца виновным в разврате 13-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что возле одной из гостиниц города вечерами собиралась молодежь. Пенсионер заметил свою жертву и под формальными предлогами трижды заводил ее внутрь для совершения своих деяний.

Это продолжалось с декабря 2019 по февраль 2020 года.

Следователи установили психологический контакт с девочкой и собрали исчерпывающие доказательства вины гражданина.

Мужчина так и не признал свою вину, но получил три года исправительной колонии общего режима.