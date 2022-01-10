По факту смерти женщины в городе Ртищево возбуждено уголовное дело об убийстве.

8 января 2022 года на участке местности у подъезда многоквартирного дома по улице Красной города было обнаружено тело 41-летнего женщины с признаками насильственной смерти.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшей стало колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, задержан подозреваемый — 73-летний местный житель. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.