Волонтеры ищут родных пожилого пациента волгоградской больницы, утверждающего, что он из Саратова. Пост доступен в социальных сетях.

По словам автора Дениса Ледовского, пенсионер утверждает, что его фамилия Смирнов. Он из Саратова, где живет его сын, телефон и адрес которого старик потерял. Других сведений о себе пожилой мужчина не сообщает.

Дедушке недавно была сделана операция. Сейчас он находится в хирургическом отделении городской больницы №1 Волгограда на реабилитации.

Волонтеры просят откликнуться родных пенсионера.