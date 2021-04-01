Следователи проводят проверку после смерти 65-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 31 марта 2021 года гражданин вместе с приятелями рыбачил в селе Усовка Воскресенского района. Вечером компания намеревалась возвращаться домой.

Гражданин пошел к автомобилю. Но ледяная кромка не выдержала его веса и мужчина оказался в воде.

Приятели бросились ему на помощь, вытащили и вызвали “скорую помощь”. Сначала гражданин был в сознании, а потом перестал подавать признаки жизни.

Прибывшие медики констатировали его смерть.

