Следователи проводят проверку после смерти 65-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По предварительным данным, 31 марта 2021 года гражданин вместе с приятелями рыбачил в селе Усовка Воскресенского района. Вечером компания намеревалась возвращаться домой.
Гражданин пошел к автомобилю. Но ледяная кромка не выдержала его веса и мужчина оказался в воде.
Приятели бросились ему на помощь, вытащили и вызвали “скорую помощь”. Сначала гражданин был в сознании, а потом перестал подавать признаки жизни.