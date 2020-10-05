Расследование уголовного дела в отношении 75-летнего жителя поселка Турки, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия к нему в июне 2020 года пришел 74-летний сосед и попросил держать собаку на привязи. После этого визита мужчина недосчитался двух тысяч рублей и подумал на него.

14 июня пьяный гражданин пришел разбираться в гараж к обидчику и вонзил ему нож в спину. На шум отреагировала супруга потерпевшего. Она выбежала из дома и увидела раненого мужа, а злоумышленник поспешил удалиться с места происшествия.

Женщина вызвала бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего. В тот же день он скончался от полученных травм.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.