Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался 68-летний житель Вольска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 6 декабря в квартире дома на Саратовской улице его обнаружили мертвым родственники.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия и тело мужчины. По предварительным данным он скончался около пяти дней назад.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти гражданина. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.