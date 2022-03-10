Пожилой житель Вольска умер в машине полицейских, так и не доезав до больницы.

Как сообщили в региональном СУ СКР, сотрудники ДПС, к сожалению, не успели вовремя доставить в медучреждение 67-летнего мужчину, которому резко стало плохо.

Сообщается, что супруга вольчанина попросила находившихся рядом с их машиной сотрудников полиции помочь отвезти мужа в больницу.

Стражи порядка решили отвезти пенсионера экипажем ДПС в медучреждение, однако по дороге пассажир умер.

В настоящее время по факту смерти человека в патрульном автомобиле проводится доследственная проверка. Следователи отмечают, что какие-либо телесные повреждения у погибшего не обнаружены.