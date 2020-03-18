Саратовский пенсионер перевел мошенникам 47 тысяч за путевку в несуществующем санатории в Крыму, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Полтора месяца назад, в конце января, 69-летний житель Саратова через интернет купил себе путевку в Ялту. Сайт базы отдыха внушил ему доверие, поэтому пенсионер, не задумываясь, перевел 47 тысяч рублей за отдых в несуществующем санатории.

О том, что и сайт, и само место отдыха являются обманкой, пожилой мужчина узнал только марте, и обратился в полицию.

Сотрудника правоохранительных органов заявление зарегистрировали и возбудили уголовное дело. Они советуют остальным саратовцам, тщательнее проверять информацию об предлагаемых путевках через несколько источников.