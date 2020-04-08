Жительница Саратова подозревается в краже денег у пожилого мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

3 апреля в полицию обратился 65-летний мужчина. Он рассказал, что накануне выпивал со свой знакомой, а после ее ухода обнаружил пропажу из портфеля 17 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело и 7 апреля подозреваемую задержали. Ей оказалась 26-летняя девушка, ранее судимая за кражу и грабеж. Деньги она потратить не успела и вернула их владельцу.

Ведется следствие. Девушку отпустили под подписку о невыезде.