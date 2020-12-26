Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионер на Hyundai сбил женщину на Радищева в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пенсионер на Hyundai сбил женщину на Радищева в Саратове По Новости Саратова - 26.12.2020 40 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 декабря, в 8:15 напротив дома №26 на улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 68-летний водитель Hyundai сбил 46-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жильцов дома на Московском шоссе в Балаково эвакуировали из-за угрозы взрыва Саратовских водителей и пешеходов призвали к осторожности в снегопад Улицы Саратова от снега вышли убирать в снегопад 220 единиц техники ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионер на Hyundai сбил женщину на Радищева в Саратове Новости Саратова - 26.12.2020 0 Вчера, 25 декабря, в 8:15 напротив дома №26 на улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 68-летний водитель Hyundai сбил... Жильцов дома на Московском шоссе в Балаково эвакуировали из-за угрозы взрыва 26.12.2020 Саратовских водителей и пешеходов призвали к осторожности в снегопад 26.12.2020 Улицы Саратова от снега вышли убирать в снегопад 220 единиц техники 26.12.2020 Более десяти тысяч упаковок Цефтриаксиона есть в саратовских аптеках 26.12.2020