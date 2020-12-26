Вчера, 25 декабря, в 8:15 напротив дома №26 на улице Радищева в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

68-летний водитель Hyundai сбил 46-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали с травмами.