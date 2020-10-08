Жертвой мошенничества стал 83-летний житель Балашова. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ему звонили неизвестные и пообещали компенсацию за приобретенные ранее лекарства, продиктовали счет, куда нужно было переводить деньги за страховку и другие расходы. Тот отправил 363,65 тысячи рублей, все, что копил не первый год. А потом связь прервалась и никаких денег он не получил.

Потом ему еще раз позвонили злоумышленники. Якобы сотрудника соцзащиты пообещала выплату в миллион и 200 тысяч рублей. Нужно было только перевести на указанный счет 60 тысяч рублей для оформления документов.

Пенсионер уже знал, что это аферисты, поэтому положил трубку и сообщил об этом в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.