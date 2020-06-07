В Саратове пенсионер после разговора с мошенниками лишился больше полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

В Ленинском районе в полицию с заявлением о факте мошенничества обратился 73-летний местный житель. Заявитель рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником надзорного органа из другого региона. На том конце провода сообщили, что ему положена выплата. Якобы за то, что компания, которая занималась выпуском препаратов, которые заказывал мужчина сейчас расформирована. Для того, чтобы получить компенсацию пенсионеру надо было всего лишь заплатить комиссию. Доверчивый гражданин после пяти походов в банкомат, понял, что его обманули. Мошенникам саратовец “отдал” в итоге 527 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество”.