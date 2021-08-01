Сегодня, 1 августа, 59-летний мужчина утонул во время отдыха на одной из турбаз Энгельса. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным он отдыхал с компанией на одной из турбаз города Энгельса. Очевидцы извлекли мужчину на берег и вызвали бригаду «скорой помощи». Однако он скончался до приезда медиков.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.