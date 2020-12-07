Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался на пожаре в поселке Октябрьский Балашовского района 67-летний мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 7 декабря около 4:00 местные жители заметили огонь, который шел из четырехквартирного дома.

Три из них были нежилыми, в одной был пенсионер.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после тушения огня на полу обнаружили останки мужчины со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия, по предварительной версии, пламя вспыхнуло в той же комнате, где нашли останки.

Электричества и газа в здании не было, по предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.







