Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался на пожаре 62-летний мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 17 декабря днем в селе Липовка Энгельсского района загорелась половина двухквартирного дома. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после тушения на полу было обнаружено тело 62-летнего хозяина жилища со значительными следами термического воздействия.

Следователи осмотрели место происшествия и тело погибшего. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

Очаг возгорания располагался в комнате, где было обнаружено тело погибшего. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование позволит выяснить точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.





