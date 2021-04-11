Домой Рубрики Новости Саратова Пенсионер погиб на пожаре в поселке под Саратовом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Пенсионер погиб на пожаре в поселке под Саратовом По Новости Саратова - 11.04.2021 84 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 10 апреля, в поселке Ким Калининского района Саратовской области вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В результате ЧП погиб 71-летний мужчина. Площадь возгорания составила два квадратных метра, горел диван. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ирина Ионова о возможностях нового Парка покорителей космоса: «С удовольствием будем с семьей проводить здесь время» Парк покорителей космоса в Энгельсском районе закрывают на уборку территории В Саратове открылась выставка к 60-летию первому полету человека в космос ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ирина Ионова о возможностях нового Парка покорителей космоса: «С удовольствием будем... Новости Саратова - 11.04.2021 0 Сегодня на агитационный велопробег «Поехали!», посвящнный 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос, вышли сотни спортсменов и любителей. На старт вышли как опытные велосипедисты, так и... Парк покорителей космоса в Энгельсском районе закрывают на уборку территории 11.04.2021 В Саратове открылась выставка к 60-летию первому полету человека в космос 11.04.2021 Задолженность управляющих организаций Саратовской области за услугу по обращению с ТКО... 11.04.2021 Панков: Парк покорителей космоса имеет большое значение для сохранения памяти об... 11.04.2021