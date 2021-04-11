Вчера, 10 апреля, в поселке Ким Калининского района Саратовской области вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате ЧП погиб 71-летний мужчина.

Площадь возгорания составила два квадратных метра, горел диван.

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