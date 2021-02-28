Сегодня, 28 февраля, в 8:13 три пожарных расчета выехали тушить квартиру в пятиэтажке на улице Шехурдина в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхали вещи в жилплощади на четвертом этаже.

В результате ЧП погиб 71-летний мужчина.

Пламя на площади в один квадратный метр ликвидировали.



