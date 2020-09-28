Следователи выясняют, при каких обстоятельствах на пожаре скончался 61-летний мужчина в Ровенском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 26 сентября жители села Чкаловское увидели полыхающий частный дом, где жил пенсионер, вызвали пожарных.

После тушения огня труп со значительными следами термического воздействия нашли на веранде здания.

Следователи осмотрели место происшествия, выяснилось, что в доме не было газа и электричества. Очаг возгорания находился в помещении кухни, по предварительной версии причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.





