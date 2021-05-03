Вчера, 2 мая, около 11:00 жильцы дома на Южной улице в Саратове сообщили в 112 о запахе дыма, который доносился из квартиры на четвертом этаже здания. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие сотрудники облспаса демонтировали входную дверь, зашли внутрь и вместе с сотрудниками полиции обнаружили на полу в кухне 67-летнего хозяина квартиры без признаков жизни.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На теле мужчины имеются следы термического воздействия. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Очаг возгорания находился в комнате. Когда спецслужбы попали в квартиру, горение уже прекратилось, помещение только было в дыму. Загорелись находившиеся в комнате постельные принадлежности. В качестве основной версии о причине возгорания, рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование тела погибшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.