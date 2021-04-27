Сегодня, 27 апреля, в 3:08 пожарные отправили на вызов на Восточную улицу в поселок Основной Саратовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате возгорания не стало 61-летнего мужчины. По предварительным данным причиной ЧП стало неосторожное курение.

В региональном СК сообщили, что на момент пожара гражданин был один. Пламя заметили ранним утром местные жители и вызвали сотрудников экстренной службы. Прибывшие пожарные потушили огонь на площади в девять квадратных метров и обнаружили в одной из комнат тело хозяина жилища без признаков жизни и следов термического воздействия.

Обстоятельства ЧП выясняются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение. Судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти мужчины.